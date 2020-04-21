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من برنامج: المسائية السودان: بدء الحجر الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن العاصمة الخرطوم بدأت في تطبيق الحجر الشامل ولمدة 21 يوما، وذلك تطبيقا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان ومجلس الوزراء.

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المصدر : الجزيرة مباشر