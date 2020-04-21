22:00

من برنامج: المسائية ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم (فيديو)

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 158 ألف وفاة حتى اللحظة.

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المصدر : الجزيرة مباشر