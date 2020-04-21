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من برنامج: المسائية إزدياد عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم (فيديو)

تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 613 ألف حالة، بينما بلغت عدد الوفيات 164ألفا و194 حالة، فيما أشارت إحصائية المصابين حول العالم إلى 1.609.865 حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر