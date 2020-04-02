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من برنامج: المسائية فلوريان بيبر: وباء كورونا وفر للحكومات فرصة للتعسف (فيديو)

نشرت مجلة فورين بولسي مقالا لأستاذ التاريخ والسياسة بجامعة غراتس في النمسا فلوريان بيبر، اعتبر فيه أن وباء كورونا وفر للحكومات الديكتاتورية والديمقراطية فرصة للتعسف.

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المصدر : الجزيرة مباشر