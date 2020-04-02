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من برنامج: المسائية تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر (فيديو)

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر 179 حالة خرجوا جميعا من مستشفيات العزل، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 797 حالة، مع ارتفاع ملحوظ لحالات الوفاة إذ سجلت 52 حالة

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المصدر : الجزيرة مباشر