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من برنامج: المسائية الصين: حالات إصابة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض (فيديو)

نشرت الصين وللمرة الأولى عدد الأشخاص المصابين حاليا بفيروس كورونا المستجد ولكن لا تبدو عليهم أي أعراض للمرض من ارتفاع الحرارة أو السعال.

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المصدر : الجزيرة مباشر