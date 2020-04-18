21:10

من برنامج: المسائية مصر: الحكومة تحمل العائدين رسوم الحجر الصحي (فيديو)

أثار قرار السلطات المصرية فرض الحجر الصحي على مواطنيها المغتربين الراغبين في العودة على نفقتهم الخاصة حالة من الغضب في أوساط المصريين العاملين بالخارج بسبب ارتفاع تكاليفه.

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المصدر : الجزيرة مباشر