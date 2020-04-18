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من برنامج: المسائية قطر تبدأ في استخدام البلازما لعلاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

بدأت مؤسسة حمد الطبية في قطر استعمال بلازما الدم في علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في مركز الأمراض الانتقالية التابع للمؤسسة.

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المصدر : الجزيرة مباشر