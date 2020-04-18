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من برنامج: المسائية دول على طريق محاصرة فيروس كورونا المستجد (فيديو)

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي أن بلاده تقترب من القضاء على فيروس كورونا، مضيفا أن الفضل يرجع إلى الطواقم الصحية والإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر