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من برنامج: المسائية خطة ترمب لإعادة فتح الاقتصاد في ظل تفشي كورونا (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملامح خطته لإعادة فتح الاقتصاد التي جاءت في ثلاث مراحل، مضيفا أن السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب كورونا تدريجيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر