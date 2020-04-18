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من برنامج: المسائية حاكم نيويورك: قرار رفع الحجر يعود إلى حكام الولايات (فيديو)

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن معدل الإصابات بفيروس كورونا قد انخفض بشكل ملحوظ، وأن اتخاذ قرار سريع بإنهاء الحجر يهدد بارتفاعه.

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المصدر : الجزيرة مباشر