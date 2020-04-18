19:05

من برنامج: المسائية استمرار تعليق صلاة الجماعة بالمسجد الأقصى خلال رمضان (فيديو)

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إنه تقرر استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر