12:40

من برنامج: المسائية أمريكا تحقق في خروج فيروس كورونا من معمل بووهان الصينية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر