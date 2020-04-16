19:59

من برنامج: المسائية الذكرى 15 لانطلاق الجزيرة مباشر (فيديو)

استضافت حلقة المسائية (الأربعاء)، الدكتور مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، للحديث عن قناة الجزيرة مباشر في الذكرى الـ 15 لانطلاقتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر