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من برنامج: المسائية أنطونيو غوتيريش: الوقت غير مناسب لخفض موارد منظمة الصحة (فيديو)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت غير مناسب لخفض موارد منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر