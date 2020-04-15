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من برنامج: المسائية

وفاة طبيب سوري بعد إصابته بكورونا في تركيا (فيديو)

قضى الطبيب السوري محمد الشماع نحبه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تأدية واجبه الطبي في مركز النور بمدينة إسطنبول التركية، ونعى المركز الطبيب الراحل ووجه العزاء لأسرته.
15/4/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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