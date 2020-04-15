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من برنامج: المسائية وفاة طبيب سوري بعد إصابته بكورونا في تركيا (فيديو)

قضى الطبيب السوري محمد الشماع نحبه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تأدية واجبه الطبي في مركز النور بمدينة إسطنبول التركية، ونعى المركز الطبيب الراحل ووجه العزاء لأسرته.

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المصدر : الجزيرة مباشر