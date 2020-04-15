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من برنامج: المسائية مصر: مقتل ضابط بقطاع الأمن الوطني (فيديو)

قالت وزارة الداخلية المصرية إن عناصرها قضوا على خلية إرهابية مكونة من سبعة أفراد يعتنقون المفاهيم التكفيرية، خلال اشتباكات وقعت بمنطقة الأميرية في القاهرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر