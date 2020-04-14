22:05

من برنامج: المسائية 430 طبيبا بالسجون المصرية بدلا من مواجهة كورونا (فيديو)

كشف تقرير حقوقي نشرته منظمة نحن نسجل عن تغييب حوالي 430 طبيبا بالسجون المصرية وسط نقص شديد في عدد الأطباء بمصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر