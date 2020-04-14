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من برنامج: المسائية فتوى بجواز علاج مصابي كورونا في ساحات المساجد (فيديو)

أصدر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، فتوى بتحويل باحات المساجد وساحاته، وجزءا من الحرم لعلاج المرضى بفيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر