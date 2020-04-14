10:40

من برنامج: المسائية شاهد: فيروس كورونا ربما يكون له تأثير مماثل للإيدز

حذر علماء من أن فيروس كورونا المستجد ربما يقتل الخلايا المناعية القوية والمفترض أن تقتله، ويسبب أضرار مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى الإيدز.

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المصدر : الجزيرة مباشر