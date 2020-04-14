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من برنامج: المسائية دراسة ألمانية: 6% فقط جملة الإصابات المعلن عنها عالميا (فيديو)

حذرت دراسة لباحثين ألمان من أن 6% فقط من إجمالي الإصابات بكورونا تم اكتشافها في العالم. لكنه وفقا لحسابات الدراسة يبلغ عدد الإصابات عشرة ملايين .

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المصدر : الجزيرة مباشر