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من برنامج: المسائية السودان يعتقل 9 معارضين للرئيس السيسي (فيديو)

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقريرا يكشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان ممثلا في عبد الفتاح البرهان وحميدتي لمعارضين مصريين هناك مجاملة لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر