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من برنامج: المسائية ابنة الممثل المصري محمد شومان تتبرأ منه (فيديو)

نشرت لجين شومان ابنة الممثل محمد شومان مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية تعلق فيه على استغاثة والدها بعد القبض على ابنه وأخيه وابن أخيه، إذ أعلنت أنه لا صلة لأسرتها به.

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المصدر : الجزيرة مباشر