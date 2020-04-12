15:00

من برنامج: المسائية مصر: فتوى بشأن التنمر على مرضى كورونا (فيديو)

أصدر الأزهر فتوى تحرم أي إساءة إلى المتوفين جراء فيروس كورونا، ووصفتهم بالشهداء، وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن الإصابة بكورونا ليست ذنبا أو خطيئة.

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المصدر : الجزيرة مباشر