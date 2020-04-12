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28:01
من برنامج:
المسائية
مصر: تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعهم مصريين، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1699 شخصا، أن إجمالي الإصابات بينها 118 وفاة و348 متعافيا.
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12/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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