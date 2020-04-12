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من برنامج: المسائية مستشفيان ميدانيان من قطر لإيطاليا لمواجهة كورونا (فيديو)

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، لدعم جهودها في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر