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من برنامج: المسائية قطر: مستشفى ميداني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (فيديو)

شيدت دولة قطر مستشفى عزل طبي ميدانيا كجزء من خططها الاستباقية وتدابيرها الاحتياطية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتصدي له.

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المصدر : الجزيرة مباشر