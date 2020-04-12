18:30

من برنامج: المسائية فيروس كورونا: ارتفاع ملحوظ في حصيلة المتعافين (فيديو)

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، في حين تصدرت الصين قائمة المتعافين، تلتها إسبانيا وألمانيا، ورغم تسجيلهما وفيات قياسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر