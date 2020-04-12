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من برنامج: المسائية غزة تعلن نفاذ مستلزمات فحص فيروس كورونا (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة إن المختبر المركزي توقف عن إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا جراء نفاذ المواد الطبية المخصصة لذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر