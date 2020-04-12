09:30

من برنامج: المسائية شاهد: تفاعلات العالم مع فيروس كورونا المستجد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية وهم يصفقون تعبيرا عن تشجيعهم ودعمهم لما تقوم به الأطقم الطبية من مجهودات لرعاية المصابين.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر