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من برنامج: المسائية جائحة فيروس كورونا المستجد في الصحافة العالمية (فيديو)

خيمت جائحة كورونا على العناوين الرئيسية للصحافة العالمية، حيث عنونت صحيفة واشنطن بوست: “البريطانيون الذين يحبون بوريس جونسون والذين يكرهونه يريدون له أن يغادر المستشفى”.

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المصدر : الجزيرة مباشر