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من برنامج: المسائية الولايات المتحدة تحتل صدارة العالم بوفيات فيروس كورونا (فيديو)

قفزت الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدارة دول العالم بالنسبة للوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بعد أن اقترب عدد الوفيات من 20 ألف حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر