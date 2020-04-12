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من برنامج: المسائية الأردن: حظر التجوال يؤتي ثماره في وقف حركة وباء كورونا (فيديو)

قال مسؤول أردني إن حظر التجوال يؤتي ثماره بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، حيث لم تسجل أية إصابات في يوم الجمعة الماضي لأول مرة خلال أسابيع.

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المصدر : الجزيرة مباشر