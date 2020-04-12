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من برنامج: المسائية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا (فيديو)

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 5138 حالة، إضافة إلى 95 حالة وفاة جديدة .

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المصدر : الجزيرة مباشر