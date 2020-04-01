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من برنامج: المسائية شاهد: أهمية غرف العناية المركزة في مواجهة فيروس كورونا

تعتبر غرف الرعاية الصحية من أدوات الدفاع، حيث تعتبر خط الدفاع الأخير ضد فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر