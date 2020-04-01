البث الحي
58:06

من برنامج: المسائية

شاهد: أهمية غرف العناية المركزة في مواجهة فيروس كورونا

تعتبر غرف الرعاية الصحية من أدوات الدفاع، حيث تعتبر خط الدفاع الأخير ضد فيروس كورونا.
1/4/2020
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)