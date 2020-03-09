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من برنامج: المسائية

مصر: حشود لتحليل فيروس كورونا المستجد (فيديو)

احتشد آلاف المصريين أمام مقر المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء اختبار يثبت خلوهم من فيروس كورونا، وبلغت تكلفة إجراء التحليل 1000 جنيه للمصري و70 دولارا لغير المصريين.
9/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
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