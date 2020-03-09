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من برنامج: المسائية في يومهن العالمي: حصاد الانتهاكات بحق نساء مصر 2019 (فيديو)

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قامت وحدة الرصد والتوثيق بفريق “نحن نسجل” بتوثيق وإعداد إحصائية عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية خلال العام 2019.

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المصدر : الجزيرة مباشر