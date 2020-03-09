25:35

من برنامج: المسائية السعودية: صمت رسمي وتوسعة لدائرة الاعتقالات (فيديو)

لليوم الثاني على التوالي خيم صمت رسمي على السعودية في أعقاب نشر تقارير إعلامية غربية عن اعتقال أمراء كبار بالأسرة المالكة.

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المصدر : الجزيرة مباشر