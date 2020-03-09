11:50

من برنامج: المسائية أردوغان يدعو اليونان لفتح الحدود أمام اللاجئين (فيديو)

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن تركيا لن تغلق حدودها أمام اللاجئين للدول الأوربية، ودعا أردوغان اليونان إلى أن تحذو حذو تركيا وتفتح حدودها أمام اللاجئين.

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المصدر : الجزيرة مباشر