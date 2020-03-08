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من برنامج: المسائية مصر تسجل 33 حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس كورونا المستجد على متن باخرة بالأقصر ما يرفع عدد الإصابات إلى 45 حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر