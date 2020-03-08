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من برنامج: المسائية تسيير دوريات روسية تركية في ريف إدلب (فيديو)

أقدمت قوات النظام السوري في ريفي إدلب وحلب على وقف خرق إطلاق النار بعد دقائق من دخوله حيز التنفيذ، وقد استهدفت مدفعية النظام بلدات عدة قريبة من خطوط القتال .

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المصدر : الجزيرة مباشر