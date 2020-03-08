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من برنامج: المسائية ترمب يخصص 8.3 مليارات دولار لمواجهة كورونا (فيديو)

تجاوز عدد المصابين بالفيروس كورونا المستجد عالميا 100 ألف شخص، وخصص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 8 مليارات و300 مليون دولار للمساعدة في التصدي لانتشار الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر