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من برنامج: المسائية المونيتور: مصر تتخذ إجراءات ردا على انهيار مباحثات سد النهضة (فيديو)

استضافت فقرة الصحافة العالمية في برنامج المسائية الكاتبة والصحفية ناديا أبو المجد، للحديث عن أبرز ما حملته الصحافة العالمية عن العالم العربي.

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المصدر : الجزيرة مباشر