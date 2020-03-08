27:20

من برنامج: المسائية اعتقال 3 من كبار الأمراء في السعودية (فيديو)

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت ثلاثة من كبار الأمراء في العائلة المالكة السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر