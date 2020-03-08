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من برنامج: المسائية احتدام التوتر على الحدود بين اليونان وتركيا (فيديو)

احتدم التوتر على الحدود بين اليونان وتركيا، حيث اعتدت قوات الأمن اليونانية على اللاجئين والصحفيين في جزيرة لسبوس اليونانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر