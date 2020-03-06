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من برنامج: المسائية إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي للتعقيم (فيديو)

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، كذلك إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة.

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المصدر : الجزيرة مباشر