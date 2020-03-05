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من برنامج: المسائية قمة بين أردوغان وبوتين لتهدئة الأوضاع في إدلب (فيديو)

يعيش المتابعون للشأن السوري حالة من الترقب للقمة الروسية التركية المقرر عقدها في موسكو بين الرئيسين الروسي بوتين والتركي أردوغان بشأن تطورات الأوضاع في إدلب.

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المصدر : الجزيرة مباشر