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من برنامج: المسائية تقدم كتلة اليمين في الانتخابات الإسرائيلية (فيديو)

أشارت نتائج غير رسمية إلى أن معسكر اليمين والمتدينين بقيادة بنيامين نتنياهو سيحصل على 59 مقعدا على الأقل، بينما لن يتجاوز نصيب منافسيه 54 مقعدا.

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المصدر : الجزيرة مباشر