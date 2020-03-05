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من برنامج: المسائية إثيوبيا تعلن عن بدء تخزين المياه في سد النهضة (فيديو)

أعلنت إثيوبيا بدء تخزين نحو 5 مليارات متر مكعب من مياه نهر النيل بمشروع سد النهضة في شهر يوليو/تموز المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر