06:24

من برنامج: المسائية أعضاء بالكونغرس يطالبون مصر بالإفراج عن باتريك جورج (فيديو)

وجه عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى السفير المصري يطالبون فيها مصر بالإفراج عن الباحث والناشط الحقوقي باتريك جورج، وجميع المعتقلين السياسيين.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر